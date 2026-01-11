Haberler

Akaryakıt istasyonunu boks ringine çevirdiler

Akaryakıt istasyonunu boks ringine çevirdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Akaryakıt istasyonunu boks ringine çeviren şahıslar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 2 sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansırken, araya çalışanlar girdi. Güçlü sakinleşen taraflar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti