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Bursa'da Aile Katliamı: Eşi ve Çocuklarını Öldüren Kişi İntihar Etti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.