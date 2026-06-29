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Bursa'daki orman yangınında 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'daki orman yangınında 1 kişi gözaltına alındı
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Bursa'da bir ahırda kaynak makinesiyle çalışma yaparken çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Olayla ilgili M.Y.K. adlı şüpheli 'taksirle orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan gözaltına alındı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da ahırda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli yolu Gökçeören mevkisinde yangının başladığı ahırda kaynak makinesiyle çalışma yaptığı belirlenen M.Y.K., "taksirle orman yangınına sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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