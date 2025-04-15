Bursa'da Ahır Yangını: 150 Balyası Kül Oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir ahır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahırda canlı bulunmaması faciayı önlerken, 150 balya saman alevlere teslim oldu.

Yangın, gece 02.30 sıralarında Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi'nde bulunan bir ahırda meydana geldi. Ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahırda bulunan 150 adet saman balyası küle döndü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA