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Ahırın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

Ahırın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Kestel ilçesinde ahırın çatısından düşerek ağır yaralanan Hüseyin Atan, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ahırın çatısından düşerek ağır yaralanan şahıs, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 29 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Kestel'e bağlı kırsal Ümitalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Atan (65), meyve bahçesindeki ağaçları budamak için ahırın çatısına çıktı. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Atan, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Atan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Atan, yoğun bakım ünitesinde 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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