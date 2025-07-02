Bursa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 4 arazöz ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Nilüfer ilçesine bağlık Çatalağıl Mahallesinde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip hareket etti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 22 personelle müdahale ediyor. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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