Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indiBURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine inerek yemek aradı. Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi BURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine inerek yemek aradı. Olay, Mudanya ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için ormanlık alandan şehir merkezine indi. Bir süre çöp konteynırlardan yemek arayan domuzlar, daha sonra geldikleri ormanlık alana girerek gözden kayboldu. İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.