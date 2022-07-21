Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indiBURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine inerek yemek aradı.
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
BURSA Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine inerek yemek aradı.
Olay, Mudanya ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için ormanlık alandan şehir merkezine indi. Bir süre çöp konteynırlardan yemek arayan domuzlar, daha sonra geldikleri ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa