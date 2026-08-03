Haberler

Bursa’da 7 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Bursa’da 7 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 7 aylık hamile bir kadın, apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 7 aylık hamile bir kadın, apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan eşi, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki yabancı uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan, yaşadığı apartmanın 3. katının balkonundan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, mahalleliler olay yerine yardım için gelen F.S'nin abisi B.S'ı da darp etti.

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı. İncelemelerin ardından Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan kadının kayınvalidesi ise, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Olayın nasıl meydana geldiği ve kadının balkondan düşmesine ilişkin tüm ihtimaller polis ekipleri tarafından değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

Trump tüm dünyaya ilan etti! İran'la müzakereler yeniden başlıyor
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı

Belediye başkanı da bunu yaparsa! Eleştirilince soluğu orada aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi

Yer kabuğunda servet bulundu! Bir milimetresi altından daha değerli
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti

Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler