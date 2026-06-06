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5 TL'lik eksik ödeme yüzünden minibüs karıştı

5 TL'lik eksik ödeme yüzünden minibüs karıştı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde minibüs ücretini 5 TL eksik ödeyen yolcu ile sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, polis olayla ilgili ifadeleri aldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde minibüs ücretini 5 TL eksik ödediği iddia edilen yolcu ile yolcuya hakaret ettiği iddia edilen minibüs sürücüsü birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Teleferik hattında çalışan bir minibüste bir yolcunun ücreti 5 TL eksik ödemesi üzerine başlayan tartışma, tarafların karşılıklı sözlü sataşmalarıyla büyüdü. Şoförün "Ücret tam ödenmeden yolculuk olmaz" uyarısına yolcunun tepki göstermesiyle ortam gerildi. Kısa süre içinde kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine saldırmadan diğer yolcuların araya girmesiyle ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafların ifadelerini aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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