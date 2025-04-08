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Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor, can kaybı yok ama maddi hasar var.

5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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