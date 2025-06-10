Bursa'da 5 Gün Kaybolan Genç, Ailesiyle Kavuştu

Bursa'da duygu dolu anlar: Aranan Burak'ın annesiyle böyle kavuştu

Burak'ın 5 gündür boş bir barakada saklandığı ortaya çıktı

Saçlarını kesen ailesine tepki için evden kaçtı

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde okula gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki Burak Koçak, 5 gün sonra saklandığı barakada bulundu. Burak'ın amcasının traşını beğenmemesi sonrası saçını kesmesi sonrasında evden kaçtığı ortaya çıktı.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıktı. Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam dönmeyince çevrede arama yaptı. Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu. Durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bayramın ilk gününden beri aranan Burak, 5 gün sonra saklandığı barakada bulundu.

Ailesine tepki için saklandı

Burak'ın Bayram arifesinde traş olup eve gittiği, saç modelini beğenmeyen amcası tarafından bir kez daha traş edildiği için evden çıktı. İçine kapalı olduğu belirtilen Burak'ın amcasının saçlarını kestiği için kaçtığı ve 5 gündür saklandığı öğrenildi.

Burak'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ailesine teslim edildiği ifade edildi.