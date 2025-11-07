Haberler

Bursa'da 43 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Bursa'da 43 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Yıldırım ilçesinde yaşayan Volkan Yaşlak'ın evinde ölü bulunması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk bulgular, Yaşlak'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde yaşayan Volkan Yaşlak'ın yakınları, kendisinden haber alamayınca durumu merak ederek evine gitti. Eve giren yakınları, Yaşlak'ı hareketsiz halde bulunca durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 43 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre Yaşlak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Savcılık şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıp kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazeyi adli tıp kurumuna kaldırdı.

Acı haberi alan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdeliyürek:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. genç yaşta ölümü hiç haketmedi.ilk aklıma gelen şüpe COVİD-19 AŞISI başka birşekil düşünmüyorum

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
