Bursa'da 43 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde yaşayan Volkan Yaşlak'ın yakınları, kendisinden haber alamayınca durumu merak ederek evine gitti. Eve giren yakınları, Yaşlak'ı hareketsiz halde bulunca durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 43 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre Yaşlak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Savcılık şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıp kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazeyi adli tıp kurumuna kaldırdı.

Acı haberi alan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA