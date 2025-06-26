Bursa'da 40 Derecede Otomobil Yangını

Bursa'da 40 Derecede Otomobil Yangını
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Bursa'nın İsabey Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığında aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Bursa'da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığında bir otomobil alev alev yandı.

Olay, İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın esnasında mahalle sakinleri panik yaşadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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