Bursa'da 4 Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
İnegöl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, 4 ayrı suçtan aranan Cihan Vural adlı şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ayrı suçtan aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ayrı hırsızlık suçlarından aranan Cihan Vural(27) kıskıvrak yakaladılar. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece 4 ayrı hırsızlık olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa