Bursa'da 4 Günde 4 Bin Genç Uyuşturucuya Karşı Uyarıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 günde 4 bin genci uyuşturucuya karşı uyardı.

Bursa Narkotik polisi operasyonel faaliyetlerin yanı sıra halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde bilgilendirme amaçlı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Motosikletli ve yaya olarak Bursa'nın her köşesinden ansızın çıkan Narko timler, son 4 gün içerisinde de 4 bine yakın genci uyuşturucu kullanımının zararları ve madde bağımlılığı konularında bilgilendirdi. Halkın yoğun olduğu park bahçe, üniversiteler, hastaneler, otobüs terminalleri, Ulucami ve Hanlar Bölgesi, tarihi medrese ve külliyeler ile hamamlarda halk yoğunluğunun olduğu her noktada broşür dağıtan ekipler aileleri ve gençleri uyardı.

Esrar (kenevir) maddesinin dünyanın tüm coğrafyalarında üretilebildiğine dikkat çeken uzmanlar bu maddenin fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapma düzeyinin çok yüksek olduğunu, odunsu bir kokusu olduğunu belirtti. Ayrıca esrarın bir türevi 'skunk' diye tabir edilen maddenin kenevirin hibritlenmesi sonucu ortaya çıktığı aktarılırken, uyuşturucu konusunda ailelere bilinçlenmeleri açısından şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Özellikle annelerimizin dikkat etmesi gereken bu maddeleri kullanan kişiler sokak jargonu kullanır. Esrar maddesi ile ilgili sokakta kullanılan isimler genel itibarıyla 'ot, toz, kubar, dalga, gogo, kova, üçlü veya beşli' gibi isimlerle adlandırılabiliyor. Bu isimleri çocuklarınızdan duyduğumuzda kesinlikle kulak kabartmalıyız. Bonzai maddesi ise esrar maddesine benzemesi amacıyla laboratuvar ortamında üretilen esrarla benzer etkileri gösteren aslında sıvı bir madde ama spreyle sigara kağıdına sarılarak, basit nargile düzenekleriyle tüketilen bir maddedir. Etkileri esrar maddesine göre kat ve kat daha fazladır. Halk arasında bonzai olarak bilinse de asıl adı sentetik kannobioniddir. Sokak jargonuna göre genellikle 'bonzai, bonz, Jamaika, K2' gibi isimleriyle adlandırılmaktadır.

Metamfetamin maddesi, son yıllarda küresel boyutta ve ülkemiz açısından tehlike oluşturan maddeler açından ilk sıralarda geliyor. Bağımlılık yapma gücü çok yüksektir. Sağlık etkilerinde ise düzensiz ve hızlı artan kalp atışı, solunum problemleri, fiziksel aktivitede artış gibi etkiler meydana getiriyor. Metamfetaminden sonra kişiler madde kullanmaya devam ettikçe uykusuz ve çok hareketli şekilde bulunabiliyor. Madde etkisi geçtikten sonra kişi 3 gün kadar uyuyabiliyor. Bu konuya annelerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Sokakta sıklıkla kullanılan isimleri 'ateş, buz, ıce, taş' şeklindedir. Ecstasy ise kimyasal bir uyuşturucudur. Sağlık üzerinde çene kitlenmesi ve ağızda kuruluk sıkça görülüyor. Sokakta ecstasy maddesi 'eks, düğme, hap' şeklinde isimlendiriliyor. Bu tür hayatın olağan akışına aykırı söylemelere ilgi duyan çocuklara dikkat etmeliyiz." - BURSA