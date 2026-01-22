Haberler

İnegöl'de genç yatağında ölü bulundu
İnegöl ilçesinde 32 yaşındaki Abdulkadir Sevindik, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 32 yaşındaki bir genç, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

Olay, saat 06.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah uyanan eşi, 32 yaşındaki Abdulkadir Sevindik'in hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu belirlenen genç, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Sevindik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
