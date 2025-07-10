Bursa'da 21 İlde Narkokapan Operasyonu: 304 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da 21 İlde Narkokapan Operasyonu: 304 Şüpheli Yakalandı
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Bursa merkezli 21 ilde düzenlenen narkotik operasyonunda, sokak satıcılarına büyük darbe vuruldu. 318 adrese yapılan baskınlarda 304 şüpheli yakalandı, operasyonda helikopterler ve İHA'lar da görev aldı.

Bursa merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkokapan-Bursa operasyonunda, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına büyük darbe vuruldu. 318 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 304 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda helikopterler, İHA'lar ve narkotik köpekleri de görev aldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonda soruşturmanın titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dev operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuya karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Hedefimiz, gençlerimizi zehirlemeye çalışan sokak satıcılarıdır. Mahalle aralarını onlara dar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyonun hazırlığının 4 ay sürdüğünü belirten Yerlikaya, "Bursa'nın adeta röntgenini çektik. Fiziki ve teknik takipler titizlikle yürütüldü. Deliller tek tek toplandı ve bu sabah düğmeye bastık" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ve toplamda 3 bin 190 polisin görev aldığı dev operasyona 452 ekip, 2 helikopter, 22 narkotik dedektör köpeği ve 4 İHA katıldı.

Bursa'nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli, Rize, Sakarya, Aydın, Manisa, Muğla, Zonguldak, Konya, Bilecik, Kırıkkale, Giresun, Erzurum, Yalova ve Muş'ta toplam 318 adrese baskın düzenlendi. Kapılar koçbaşıyla kırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında toplam 403 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 304 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 99 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyona bizzat katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, çalışmaları yerinde takip ederken, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da operasyonu merkezden yönetti. Bursa İl Emniyet Müdürü ile birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin koordineli çalışması dikkat çekti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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