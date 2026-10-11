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Bursa'da 20 metre kontrolünü toparlayamayan motosikletli trafoya çarparak öldü

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Bursa'da 20 metre kontrolünü toparlayamayan motosikletli trafoya çarparak öldü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre boyunca kontrolünü toparlayamadı. Kaldırımdaki elektrik trafosuna çarpan motosikletin altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kaldırıma çarparak sendeledi. Yaklaşık 20 metre direksiyon hakimiyetini toparlayamayan sürücü, kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarparak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağan Gergil idaresindeki 16 ATG 643 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarında bulunan kaldırıma çarpan motosikleti toparlamaya çalışan Gergil, direksiyon hakimiyetini toparlayamadı. Kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarparak durabilen motosikletin altında kalan Kağan Gergil, yerde hareketsiz kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Gergil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kağan Gergil'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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