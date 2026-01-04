Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
İnegöl ilçesine bağlı Deydinler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Saat 21.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesinde bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdüler. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi, çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa