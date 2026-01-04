Haberler

Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
Güncelleme:
İnegöl ilçesine bağlı Deydinler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Deydinler Mahallesinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Saat 21.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesinde bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdüler. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi, çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

