Bursa'da 2 Katlı Evde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İsmetiye Mahallesi'nde 2 katlı bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında evde bulunan 30 yaşındaki Erkut Şentürk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsmetiye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde yapılan aramada 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı