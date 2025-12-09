Haberler

Bursa'da 19 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor

Bursa'da 19 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Berat Yavuz, Pazar günü hava almak için evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi, telefonuna ulaşamayınca emniyete başvurdu ve arama çalışmaları başlatıldı.

Bursa'da yaşayan 19 yaşındaki Berat Yavuz'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Berat Yavuz (19), Pazar günü saat 11.00 sularında annesine hava almak istediğini söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönemeyen Berat'ı merak eden ailesi çocuklarına cep telefonundan da ulaşamayınca emniyet güçlerine haber verdi.

Olayla ilgili emniyet ekipleri arama çalışmaları başlatırken, kayıp gencin babası Hatip Yavuz, çocuklarının bir an önce bulunmasını, görenlerin 112'ye ve 0537 325 70 86 numaralı telefona bildirmelerini istedi. - BURSA

