Bursa'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 18 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Osmangazi ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Ö. (48) isimli şahsın yapılan UYAP sorgusunda, farklı suçlardan arandığı tespit edildi. H.Ö.'nün söz konusu suçlardan toplam 18 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, şahıs gerekli işlemler için Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından H.Ö., cezaevine teslim edildi. - BURSA