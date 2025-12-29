Haberler

Bursa'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında 18 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. isimli şahıs Osmangazi ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemler sonrası cezaevine teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 18 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Osmangazi ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Ö. (48) isimli şahsın yapılan UYAP sorgusunda, farklı suçlardan arandığı tespit edildi. H.Ö.'nün söz konusu suçlardan toplam 18 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, şahıs gerekli işlemler için Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından H.Ö., cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü