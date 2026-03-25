Bursa'da tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı tepki vermesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'da 156 yıllık tarihi bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bursalıların dönence kafe olarak bildiği mekan uzun süredir atıl vaziyette bulunuyor.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde bulunan tarihi bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tarihi binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tarihi binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
