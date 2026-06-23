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Bursa'da film gibi takip: 150 saatlik kamera incelemesiyle çalınan 3 araç bulundu, 2 hırsız tutuklandı

Bursa'da film gibi takip: 150 saatlik kamera incelemesiyle çalınan 3 araç bulundu, 2 hırsız tutuklandı
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Bursa'da farklı mahallelerden çalınan 1 otomobil ve 2 motosiklet, polisin 150 saatlik kamera incelemesi ve nefes kesen takibi sonucu bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da farklı mahallelerden çalınan 1 otomobil ile 2 motosiklet, polis ekiplerinin nefes kesen takibi sonucu bulunurken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Görükle ve Akçalar mahallelerinde meydana gelen araç hırsızlığı olaylarının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızların izini sürmek için adeta iğneyle kuyu kazan ekipler, şüphelilerin kullandığı güzergahlarda bulunan 45 farklı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 150 saatlik görüntüyü mercek altına aldı.

Günler süren titiz inceleme sonucunda araçları çaldıkları değerlendirilen E.Y. ve M.M. isimli 2 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin Demirtaş Mahallesi'nde saklandıkları iki farklı adres tespit edilirken, düzenlenen operasyonla zanlılar kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunda çalınan otomobil ve motosikletleri farklı noktalarda gizledikleri ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalınan 1 otomobil ile 2 motosikleti kısa sürede bularak sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve M.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek ulaştığı operasyon, araç sahiplerine derin bir nefes aldırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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