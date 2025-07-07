Bursa'da 1 Yaşındaki Çocuk Kaynar Suya Maruz Kaldı
İnegöl'de oyun oynarken çaydanlığa dokunan 1 yaşındaki kız çocuğu Aylin A., üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yaralandı. Aile tarafından hastaneye kaldırılan çocuk ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, üzerine kaynar su dökülen 1 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Avcı Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 1 yaşındaki Aylin A. oyun oynarken çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki kaynar su çocuğun üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa