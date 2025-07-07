Bursa'da 1 Yaşındaki Çocuk Kaynar Suya Maruz Kaldı

Bursa'da 1 Yaşındaki Çocuk Kaynar Suya Maruz Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de oyun oynarken çaydanlığa dokunan 1 yaşındaki kız çocuğu Aylin A., üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yaralandı. Aile tarafından hastaneye kaldırılan çocuk ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, üzerine kaynar su dökülen 1 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Avcı Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 1 yaşındaki Aylin A. oyun oynarken çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki kaynar su çocuğun üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

İsrail saldırılarına devam ediyor! Hedeflerinde o ülke var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi

İstanbul'da büyük kaos! 23 araç çöpe döndü, çok sayıda bina hasar aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.