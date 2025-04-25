Bursa-Balıkesir Yolunda Kontrolden Çıkan Tır Tarlaya Uçtu
Bursa-Balıkesir Yolu'nda meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir tır yol kenarındaki tarlaya düştü. Olay yerine acil ekipler sevk edildi ve tır vinçle çıkarıldı.
Bursa- Balıkesir Yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır tarlaya uçtu.
Kaza, Bursa-Balıkesir Yolu üzerinde Karacabey mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Yaşanan kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Tarlaya uçan tır, vinç yardımıyla çıkarıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa