Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Kılıçdaroğlu'nun imza işi tamam
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
Volkan Konak'ın son yolculuğunda izdiham! Vasiyeti yerine getirildi

Volkan Konak'ın son yolculuğunda izdiham! Vasiyeti yerine getirildi

Bursa AVM'de Müşteri ve Çalışanlar Arasında Kavga

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Sur Yapı Marka AVM'de müşterilerle çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle olay sona ererken kaçış anları kameraya yansıdı.

Alışveriş Merkezi'nde müşterilerle çalışanlar arasında kavga çıktı, ortalık karıştı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Sur Yapı Marka AVM'de müşteriler ile işletme çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kavga son bulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sur Yapı Marka AVM'de meydana geldi. İddiaya göre yemek katındaki bir işletme çalışanlarıyla müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Çevredekiler ise 112 ekiplerine bilgi verip, güvenlik görevlilerine ulaştı. Güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga son bulurken, kavga anı kameraya anbean yansıdı. Güçlükle sakinleşen taraflar bir süre sonra dağılırken, AVM'ye gelen bazı vatandaşlar ise panik dolu anlar yaşadı.

Bursa AVM'de Müşteri ve Çalışanlar Arasında Kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.