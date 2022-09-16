Bursa haberi | Bursa'da baba ve oğluna bıçaklı saldırı kameralarda

Bursa gelişmesine göre Bursa'da baba ve oğluna bıçaklı saldırı kameralardaBURSA Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi yol kenarında yürüyen baba ve oğluna bıçakla saldırdı.

Bursa'da baba ve oğluna bıçaklı saldırı kameralarda

BURSA Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi yol kenarında yürüyen baba ve oğluna bıçakla saldırdı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi yol kenarında yürüyen baba ve oğluna bıçakla saldırdı. Şüpheli şahısın bıçak hareketlerinden baba ve oğlu yumruk atarak ve manevralarla kurtuldu. Çevredekilerinde araya girmesiyle şüphelinin elindeki bıçak alınırken olay yerine gelen polis ekibi şüpheliyi gözaltına alırken bıçağa da el koydu.

Bıçakla saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.