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Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da öğrenci taşıyan servislere sıkı denetim

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da öğrenci taşıyan servislere sıkı denetim

Bursa haberi: Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması sebebiyle okul servis araçlarına göz açtırmıyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması sebebiyle okul servis araçlarına göz açtırmıyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarını 'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği' esaslarına göre kontrol edilerek, yönetmeliğe aykırı durumda bulunan veya tespit edilenlere cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri serviste bulunan öğrencilere şapka ve düdük dağıttı. Servis aracı sürücüsünün araç sürerken yapılmaması gereken şeyler yaptığında düdüklerini çalmalarını söyledi.

3 gün boyunca yapılan denetimlerde bin 700 servis aracı kontrol edilirken, 220 servis aracı sürücüsüne 150 bin lira ceza işlem uygulandı.

Servis araçlarına yapılan uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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