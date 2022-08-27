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Kaçırdıkları kız çocuklarını döverek 2 gün boyunca esir tuttular

3. Sayfa Haberleri

Kaçırdıkları kız çocuklarını döverek 2 gün boyunca esir tuttular

Bursa'da 3 şahıs, 17 ve 14 yaşındaki çocukları kaçırıp üzerlerindeki kıymetli eşyalarını aldıktan sonra evlerinde 2 gün boyunca alıkoyarak darbetti. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mudanya ilçesinde edinilen bilgiye göre polis ekiplerine müracaat eden 17 yaşındaki B.Ç. ve 14 yaşındaki Y.A.K. isimli kız çocuğu, Arif ve Atakan D. kardeşlerin evinde zorla alıkonulduğunu söyleyerek şikayette bulundu.

HEM GASP HEM DAYAK

Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler, Y.A.K 'nın cep telefonunu gasp ettikleri, B.Ç'nin ise ellerini ve kollarını bağlayarak 2 gün boyunca evde tutukları ve bıçakla tehdit ettiklerini iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları kabul ederken uyuşturucu kullanmaktan da işlem yapıldı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece yağmalama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu madde kullanmaktan suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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