Kaçırdıkları kız çocuklarını döverek 2 gün boyunca esir tuttular

Mudanya ilçesinde edinilen bilgiye göre polis ekiplerine müracaat eden 17 yaşındaki B.Ç. ve 14 yaşındaki Y.A.K. isimli kız çocuğu, Arif ve Atakan D. kardeşlerin evinde zorla alıkonulduğunu söyleyerek şikayette bulundu.

HEM GASP HEM DAYAK

Bunun üzerine harekete geçen ekipleri şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler, Y.A.K 'nın cep telefonunu gasp ettikleri, B.Ç'nin ise ellerini ve kollarını bağlayarak 2 gün boyunca evde tutukları ve bıçakla tehdit ettiklerini iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları kabul ederken uyuşturucu kullanmaktan da işlem yapıldı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece yağmalama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu madde kullanmaktan suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.