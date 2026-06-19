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Burnuna cisim kaçan çocuğu hastaneye polis yetiştirdi

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Afyonkarahisar'da burnuna yabancı cisim kaçan 4 yaşındaki çocuk, devriye gezen trafik polislerinin yardımıyla hastaneye yetiştirildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da burnuna yabancı cisim kaçan ve nefes almakta güçlük çeken 4 yaşındaki çocuğun imdadına devriye gezen trafik polisi ekipleri yetişti. Polis ekiplerinin zamanla yarıştığı yolculukla çocuk hastaneye yetiştirildi.

Afyonkarahisar'da burnuna yabancı cisim kaçan ve nefes almakta güçlük çeken 4 yaşındaki M.N.T.'nin ailesi, yolda karşılaştıkları trafik polislerinden yardım istedi. Hastaneye gidiş güzergahında devriye görevi yürüten Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekiplerini gören aile, aracı durdurarak durumu anlattı. Çocuklarının nefes alamadığını ve acil olarak hastaneye yetişmeleri gerektiğini belirten aile yardım istedi. Bunun üzerine trafik polisleri hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Ekipler, hemen çocuğun içinde bulunduğu aracın önüne geçerek tepe lambalarını ve sirenlerini açtı. Polis ekibi, ailenin yoğun araç trafiğini aşarak hastaneye kısa sürede ulaşmasını sağladı.

Çocuğun sağlık durumu iyi

Polis ekiplerinin hızlı ve güvenli koordinesi sayesinde küçük M.N.T. dakikalar içinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırıldı. Acil servis önünde de aileyi yalnız bırakmayan polisler, çocuğu hızlıca sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastanede hemen müdahale altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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