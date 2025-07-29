Burhaniye'deki Kitap Fuarında Emniyet Ekipleri Bilgilendirme Yaptı

Burhaniye'deki Kitap Fuarında Emniyet Ekipleri Bilgilendirme Yaptı
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Burhaniye İlçesinde düzenlenen 6. Kitap Fuarı'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destekli Polislik çalışmalarını tanıtarak güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık gibi konularda vatandaşlara bilgilendirme sağladı ve broşür dağıttı.

Burhaniye İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 günlük kitap fuarını fırsata çevirdi. Toplum Destekli Polislik Faaliyetleri kapsamında Ören Meydanında vatandaşlar çeşitli konularda bilgilendirilirken, binlerce broşür dağıtıldı.

Ören Meydanında düzenlenen 6.Kitap Fuarı on binlerce insanı buluştururken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, boş durmadı. Komiser Esra Başol öncülüğündeki ekipler, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında fuara katılan vatandaşlara, güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, siber zorbalık, dijital bağımlılık ve KADES konularında bilgilendirme yaparken, binlerce broşür dağıttı. Polislerin 23- 27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 6. Kitap Fuarında yaptığı bilgilendirme çalışmaları takdir topladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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