Burhaniye'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerinde bir adet kuru sıkı tabanca, 8 adet fişek, 51 adet metamfetamin ve 32 adet sentetik ecza hapı ile birlikte 121 bin 960 lira para ele geçirdi. Bir kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sık sık yaptıkları uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor.
Son günlerde yapılan denetimlerde bir adet kuru sıkı tabanca ve 8 adet de fişeği ele geçirildi. Ayrıca 51 adet satışa hazır birer içimlik metamfetamin ile 32 adet galara sentetik ecza hapı, 5 gram metamfetamin ile 6 gram esrar yakalandı. Bu arada 5 adet 7,65 çapında tabanca fişeği ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 121 bin 960 lira para ele geçirildi.
Bir şahıs uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanırken, denetimlerin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa