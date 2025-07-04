Burhaniye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Burhaniye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarparak ölümüne neden oldu. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Burhaniye Ören yolunda bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarparak ölümüne sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde dün gece meydana geldi. M.M.G. idaresindeki 10 RK 461 plakalı otomobil Ören istikametine giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Özdemir'e (60) çarptı.

Kaza yerine trafik ekipleri ve ambulans sevk edilirken, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 21 yaşındaki sürücü M.M.G. gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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