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Balıkesir'de depoda korkutan yangın

Balıkesir'de depoda korkutan yangın
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde odunluk olarak kullanılan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında depoda hasar oluşurken, çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde odunluk olarak kullanılan bir depoda çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kızıklı Mahallesi'nde odunluk olarak kullanılan bir depoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, 2 araç ve 7 personel ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında depoda hasar oluştu. Ekipler, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramasını önleyerek, büyük bir facianın önüne geçti. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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