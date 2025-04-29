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Burhaniye'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Burhaniye'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında düzenlenen toplantıda asayiş, trafik, uyuşturucu ile mücadele ve sosyal hizmetler gibi konular görüşüldü. Muhtarların talepleri değerlendirildi.

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında Muhtarlar Toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Salonundaki toplantıya, muhtarların yanı sıra kurum amirleri de katıldı.

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla muhtarlar toplantısı yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda asayiş, trafik, uyuşturucuyla mücadele, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında ilçemizde yapılan çalışmalar ve hizmetler görüşüldü. Kurum amirlerinin hizmet alanları ile ilgili bilgilendirme yapmasının ardından muhtarların talep ve sorunları değerlendirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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