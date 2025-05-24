Burhaniye'de Kırsal Mahallede Yangın: Tek Katlı Ev Zarar Gördü
Burhaniye'nin Şarköy Mahallesi'nde çıkan yangında bir tek katlı ev zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevreye sıçramasını önledi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Burhaniye'de kırsal Şarköy Mahallesinde çıkan yangında tek katlı ev zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.
İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Şarköy mahallesinde Şarköy sokak 40'lu tek katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede çevreye sıçramadan söndürülürken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa