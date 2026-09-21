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Burhaniye'de katı atık yangını ahıra sıçradı, itfaiye 2 saatte söndürdü

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Burhaniye'de katı atık yangını ahıra sıçradı, itfaiye 2 saatte söndürdü
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Burhaniye'nin Memiş Mahallesi'nde bir ahırın yanındaki katı atık malzemelerde çıkan yangın ahıra da sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin 3 araç ve 7 personelle yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Burhaniye ilçesinde bir ahırın yanında çıkan katı atık yangını ahıra da zarar verirken, paniğe neden oldu. Memiş mahallesindeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Memiş Mahallesi Amerikalı Bahçe Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ahırın yanında bulunan katı atık malzemelerin yoğun alev ve dumanla yandığını ve ahıra da sirayet ettiğini belirledi. Yangına 3 araç ve 7 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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