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Burhaniye'de saman yangını 4 saat de söndürüldü

Burhaniye'de saman yangını 4 saat de söndürüldü
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Burhaniye ilçesinde bir çiftlikte gece saatlerinde çıkan saman yangını, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 80 balya saman zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Burhaniye ilçesinde, gece saatlerinde bir çiftlikte çıkan saman yangını 4 saatte söndürülebildi. Yangın dün gece saat 23.30 sırasında Çoruk yolundaki bir çiftlikte çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine 3 araç ve 9 personelle Çoruk Yolundaki büyükbaş çiftliğine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yükselen alevlere müdahale etti. İşletmenin saman deposundaki yangın 4 saatlik müdahalenin sonunda söndürülürken, 80 balya samanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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