Gazeteci Terzi Gözaltına Alındı

Gazeteci Burhan Can Terzi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili olarak "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.

Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında Musiala transferi iddialarıya ilgili yaptığı paylaşımının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Terzi soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Terzi'nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı