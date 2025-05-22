Burdurlu Gazeteci ve Ailesi Trafik Kazasında Yaralandı

Burdurlu Gazeteci ve Ailesi Trafik Kazasında Yaralandı
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Burdur'da meydana gelen trafik kazasında gazeteci Halil İbrahim Kara, eşi ve kayınvalidesi yaralandı. İki aracın karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdurlu gazeteci ve ailesi trafik kazasında yaralandı

BURDUR - Burdur'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında Burdurlu gazeteci Halil İbrahim Kara, eşi ve kayınvalidesi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Burdur-Isparta karayolunun 5'inci kilometresinde Gökçebağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban D. idaresindeki 07 AEH 922 plakalı kamyonet, Isparta'dan Burdur istikametine seyir halindeyken, aynı yönde önünde ilerleyen gazeteci Halil İbrahim Kara'nın kullandığı 15 AH 025 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kara'nın aracı savrularak bariyerlere vurdu. Kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim Kara ile aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi Şerife Kara ve kayınvalidesi Zübeyde Y. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazeteci Kara'nın durumunun iyi olduğu eşi Şerife Kara ve kayınvalidesi Zübeyde Y.'nin ise vücudunda kırıklar olduğu belirtilirken Zübeyde Y'nin Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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