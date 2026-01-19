Haberler

Burdur'da köpeklerin silahla öldürüldüğü iddialarına valilikten açıklama

Burdur'un Bucak ilçesinde köpeklerin silahla vurularak öldürüldüğü iddialarına ilişkin Burdur Valiliği açıklama yaptı. Olayın incelendiği ve gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde sosyal medyada yer alan köpeklerin silahla vurularak öldürüldüğüne yönelik iddialara ilişkin Burdur Valiliği'nden açıklama yayımlandı.

Burdur Valiliği sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, "İlimiz Bucak ilçesinde ölü bulunan köpeklere ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler ve haberler kapsamında, bahse konu olay tüm yönleriyle incelemekte olup, olayın nedeninin belirlenmesi ve aydınlatılması amacıyla gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda ilgili mevzuat çerçevesinde, tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır" denildi. - BURDUR

