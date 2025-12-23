Burdur'da ev yangını

Burdur'un Kemer ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kemer ilçesine bağlı Elmacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemleri devam ederken yangından evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR