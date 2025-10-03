Burdur Şeker Fabrikası'nda İkinci Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Burdur Şeker Fabrikası'nda ikinci zehirlenme vakası yaşandı. 4 işçi, karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Burdur Şeker Fabrikası'nda 4 işçi kireç taşından çıkan karbonmonoksit gazından rahatsızlandı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. İşçiler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü de aynı fabrikada çalışan 7 işçi karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İşçiler aynı gün içerisinde tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edilmişti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR