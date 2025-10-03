Haberler

Burdur Şeker Fabrikası'nda İkinci Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Burdur Şeker Fabrikası'nda İkinci Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Şeker Fabrikası'nda 4 işçi karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Burdur Şeker Fabrikası'nda ikinci zehirlenme vakası yaşandı. 4 işçi, karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Burdur Şeker Fabrikası'nda 4 işçi kireç taşından çıkan karbonmonoksit gazından rahatsızlandı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. İşçiler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü de aynı fabrikada çalışan 7 işçi karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İşçiler aynı gün içerisinde tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edilmişti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı

Gazze'ye ilerleyen tek gemiye canlı yayında baskın! Bağlantı kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan bomba İsmail Yüksek sözleri

Kerem'den maç sonu bomba itiraflar: Beni Fenerbahçe'ye o ikna etti
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.