Burdur İl Jandarma Komutanlığı'ndan Siber Suç Operasyonu

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2023 yılı genelinde yaptığı siber devriye çalışmalarında 5 şahıs tutuklandı, 659 internet sitesine işlem yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında meydana gelen 44 olayda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan FETÖ üyesi 11 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Aynı dönem içerisinde icra edilen sanal devriyeler neticesinde sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen 30 internet sitesi ise erişime engellendi.

Siber Suçlarla Mücadele çerçevesinde; 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 50 "yasa dışı bahis" sitesi, 48 "sağlık için tehlikeli madde temini" yapan internet sitesi, 45 "Atatürk aleyhine iştirak suçlar" çerçevesinde sosyal medya hesabı, 311 "müstehcen içerikli paylaşım" yapan internet sitesi, 110 "fuhuş" içerikli internet sitesi, 10 "resmi belgede sahtecilik" suçu çerçevesinde paylaşım yapan internet sitesi olmak üzere toplam 574 internet sitesi hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi maksadıyla erişimin engellenmesine yönelik işlem tesis edildi.

Ayrıca internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemi ile dolandırıcılık amaçlı geliştirilen 85 web sitesi ve mobil uygulama hakkında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinesinde erişimin engellenmesi için gerekli adımların atılması sağlandı. - BURDUR