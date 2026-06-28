Burdur Gölü'nde kaybolan kanocu iki kadın sağ olarak bulundu

Burdur Gölü'nde kano ile açıldıktan sonra kayboldukları ihbar edilen 2 kadın, ekiplerin yürüttüğü yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Şahısların Antalya'dan kano yapmak için Burdur Gölü'ne geldikleri, telefonlarının şarjı bittiği için arkadaşlarının merak ederek ihbarda bulundukları öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Polis Göl Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur Polis Göl Tesisleri'nden arkadaşlarını arayan O.B. (38) ile B.A. (20), saat 16.00 sıralarında kano ile Burdur Gölü'ne açıldıklarını, saat 18.30 sıralarında ise Lisinia bölgesinden çıkış yapacaklarını bildirdi. Ancak belirtilen saatte kendilerinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişiyi bulabilmek için gölde, karadan ve termal dron desteğiyle geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Karakent mevkiinde sağ olarak bulundular

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Burdur Gölü'nde kaybolan 2 kişi Karakent mevkiinde sağ olarak bulundu. Şahısların Antalya'dan kano yapmak için Burdur Gölü'ne geldikleri, Karakent mevkiinde karaya çıktıktan sonra telefonlarının şarjı bittiği için yakınlarına haber veremedikleri öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı