Haberler

Burdur Gölü'nde kaybolan kanocu iki kadın sağ olarak bulundu

Burdur Gölü'nde kaybolan kanocu iki kadın sağ olarak bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Gölü'nde kano ile açıldıktan sonra kaybolan 2 kadın, ekiplerin yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucu Karakent mevkiinde sağ olarak bulundu. Telefonlarının şarjı bittiği için haber veremedikleri öğrenildi.

Burdur Gölü'nde kano ile açıldıktan sonra kayboldukları ihbar edilen 2 kadın, ekiplerin yürüttüğü yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Şahısların Antalya'dan kano yapmak için Burdur Gölü'ne geldikleri, telefonlarının şarjı bittiği için arkadaşlarının merak ederek ihbarda bulundukları öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Polis Göl Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur Polis Göl Tesisleri'nden arkadaşlarını arayan O.B. (38) ile B.A. (20), saat 16.00 sıralarında kano ile Burdur Gölü'ne açıldıklarını, saat 18.30 sıralarında ise Lisinia bölgesinden çıkış yapacaklarını bildirdi. Ancak belirtilen saatte kendilerinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişiyi bulabilmek için gölde, karadan ve termal dron desteğiyle geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Karakent mevkiinde sağ olarak bulundular

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Burdur Gölü'nde kaybolan 2 kişi Karakent mevkiinde sağ olarak bulundu. Şahısların Antalya'dan kano yapmak için Burdur Gölü'ne geldikleri, Karakent mevkiinde karaya çıktıktan sonra telefonlarının şarjı bittiği için yakınlarına haber veremedikleri öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu bir kez daha savaşın eşiğinde! ABD'den İran'a yeni saldırı

Orta Doğu bir kez daha savaşın eşiğinde! ABD'den İran'a yeni saldırı
Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak: Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim

"Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim"
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

1 dakikada iki büyük depremle yıkılan Venezuela'da tablo çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japon arkeolog, Büklükale'de Büyük İskender dönemine ait yerleşim izleri buldu

Japon arkeolog buldu! Büyük İskender’in izleri o ilimizde ortaya çıktı
Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı, otel savaş alanına döndü

Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Bodrum'da market çalışanları ile dizi seti görevlileri kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı

Market çalışanları ile dizi seti görevlilerinin tartışmasında kan aktı
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Tıp öğrencisinin yurt odasında sır ölümü! O ihtimal üzerinde duruluyor
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı

27 yıllık hayat arkadaşı son anına kadar yanındaydı