Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Burdur'un Çavdır ilçesinde 12 kişinin yaralandığı bir yolcu otobüsü kazası meydana geldi. Kaza, buzlanma nedeniyle otobüsün devrilmesi sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Denizli-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. (57) idaresindeki 45 YK 653 plakalı Sarıkız Firmasına ait yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada otobüste bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
