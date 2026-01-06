Burdur'da yoğun siste zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Burdur'da yoğun sisten dolayı 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur- Antalya Kara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 15 AEK 189 plakalı otomobil, G.U. idaresindeki 07 BZY 904 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 15 ABM 002 plakalı otomobil ile H.B.'nin kullandığı 06 EUT 152 plakalı kamyonet yoğun sisten dolayı çarpıştı. Kazada 07 BZY 904 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, S.U. adlı yolcu araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan S.U., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.U.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR