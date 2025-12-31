Burdur'da yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi

Burdur'da polis ekiplerinin yılbaşı nedeniyle sahte/kaçak alkol ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yüzlerce litre kaçak şarap ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gölhisar İlçe Emniyet ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı nedeniyle sahte/kaçak alkol ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 402 litre kaçak imal edilen şarap olduğu nitelendirilen sıvı, 446 adet doldurulmaya hazır boş şişe, 402 adet mantar kapak ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu çerçevesinde Z.Ü. ve D.E. isimli 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - BURDUR