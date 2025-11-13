Haberler

Burdur'da Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çift Defnedildi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 88 yaşındaki Şerife Boz ve 94 yaşındaki Durmuş Boz çiftinin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı karı koca kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yangın, cumartesi günü sabah saatlerinde Yeşilova ilçesi Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Boz (88) ve Durmuş Boz (94) çiftine ait evde elektrikli sobadan olduğu sanılan yangın çıktı. Yangında yaşlı çift evde mahsur kalırken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken evde yaşlı çiftin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedeni Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çift bugün öğle namazını müteakip Güney Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
